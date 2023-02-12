نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: الإمارات ترحب بأكثر من 20 رئيس دولة و150 حكومة في القمة العالمية للحكومات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 03:56 مساءً - متابعة:نازك عيسى

رحَّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالمشاركين في القمة العالمية للحكومات.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «ترحب دولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 20 رئيس دولة و150 حكومة مشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تنطلق من دولة الإمارات برسالة واحدة، استشراف المستقبل والبحث في فرصه وتحدياته، ومحاولة رسم خارطة طريق إيجابية لتطوير الحكومات حول العالم».