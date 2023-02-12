نشكركم على متابعتكم خبر “نمران” بطلاً لسباق ”أدنوك” للمحامل الشراعية 22 قدماً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

توج المحمل “نمران” لمالكه النوخذة ماجد أحمد عبد الله المرزوقي، بطلاً لسباق أدنوك للمحامل الشراعية 22 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية أمس، بمشاركة كبيرة لمحامل شراعية من مختلف إمارات الدولة، وحصل المحمل البطل على 30 ألف درهم جائزة مالية.

وبحسب “وام”، انطلق السباق، وهو الجولة الثانية لهذه الفئة، من منطقة عالي جزيرة اللولو لمسافة 7 أميال بحرية باتجاه خط النهاية عند سارية العلم على كورنيش أبوظبي، وشهد منافسة قوية بين المحامل المشاركة في كل المراحل.

وجاء في المركز الثاني “رجام” لمالكه أحمد طارش عتيق القبيسي، وبقيادة النوخذة خليفة أحمد طارش القبيسي، وحصل على 29 ألف درهم، وحل في المركز الثالث “مهاجر” لمالكه ماجد أحمد خادم المهيري، وبقيادة النوخذة خلفان ماجد أحمد المهيري، وحصل على 27 ألف درهم، ونال المركز الرابع “حشيم” لمالكه النوخذة محمد مروان عبد الله المرزوقي، وحصل على 26 ألف درهم، وذهب المركز الخامس للمحمل “داحس” لمالكه النوخذة عبد الرحمن عبد الله محمد المرزوقي، وحصل على 24 ألف درهم.

وجاء في المركز السادس “الصعب” لمالكه راشد حسن علي الحوسني، وبقيادة النوخذة سلطان محمد المرزوقي، وحصل على 22 ألف درهم، وحل في المركز السابع “ذيبان” لمالكه علي طارش عتيق أحمد القبيسي، بقيادة النوخذة طارش علي طارش عتيق القبيسي، وحصل على 20 ألف درهم.

وحقق المحمل “أبوظبي” لمالكه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبقيادة النوخذة أحمد إسماعيل أحمد المرزوقي المركز الثامن، وحصل على 18 ألف درهم، وهي المشاركة الأولى للمحمل في السباقات، وبحارته من خريجي برنامج “النوخذة الصغير”، الذي أطلقته أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بهدف تأهيل البحارة الصغار، وإكسابهم الخبرات لخوض السباقات التراثية.

وحل في المركز التاسع “برق” لمالكه جابر محمد جابر الحمادي، وبقيادة النوخذة الحارث إسماعيل إبراهيم آل علي، وحصل على 16 ألف درهم، فيما ذهب المركز العاشر للمحمل “طوفان” لمالكه أحمد إسماعيل أحمد المرزوقي، وبقيادة النوخذة زايد سلطان سعيد الظاهري، وحصل على 14 ألف درهم.

ونظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية السباق ضمن برنامج الموسم البحري وفعاليات العام 2023، والتي تتضمن العديد من السباقات التراثية للفئات المختلفة، دعماً لجهود الحفاظ على التراث البحري، وتعريف البحارة الشباب به.

توج الفائزين سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ومبارك عامر المحيربي نائب رئيس أول الشؤون الإدارية للمجموعة والخدمات المجتمعية في أدنوك، وماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية بالنادي، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية بالنادي.

وثمن خليفة الرميثي كل الجهود التي تبذل من القطاعات كافة، لأجل الحفاظ على تراث الإمارات البحري العريق، ونقله إلى الأجيال بكل تقاليده وتفاصيله الزاخرة بالشجاعة في إرتياد البحر، والعمل الجماعي الذي يتوج بالنجاح، والثقة التي يؤدي بها كل بحار دوره خلال السباق.

وأشاد خليفة الرميثي بالحماس الذي أظهره البحارة خلال السباق في رحلة الوصول أولاً إلى خط النهاية، والذي شكل التحدي الكبير لجميع المشاركين، ليرسم لوحة متميزة لجهود وعطاء وصبر وشجاعة الشباب خلال السباق.

وقال إن ما قدمه الشباب خلال الجولتين الأولى والثانية للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، يؤكد رغبتهم في دعم جهود الحفاظ على التراث البحري الإماراتي، وتعزيز مكانته، ويترجم شغفهم في المشاركة في السباقات التراثية لأجل تحقيق الفوز، والتدرج وصولاً إلى المشاركة في سباقات الفئات الأكبر في المستقبل.

وأشاد خليفة الرميثي بالظهور الجيد لنوخذة المحمل “أبوظبي”، والذي حل في المركز الثامن خلال أول مشاركة له في السباقات، مشيراً إلى أن بحارة المحمل تخرجوا من أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، عبر برنامج “النوخذة الصغير”، وهو برنامج متكامل يهدف إلى تعليم طلاب المدارس أساسيات الابحار على المحامل الشراعية، ويسهم في تأهيل البحارة الصغار، وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم، وتأهيلهم للانضمام إلى سباقات الفئات الأكبر.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت تتويج المحمل “حشيم” لمالكه النوخذة محمد مروان عبد الله المرزوقي، بلقب سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً.