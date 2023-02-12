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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 12:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

ينطلق غداً المؤتمر الدولي حول الأنظمة الرقابية الفعالة للقطاعين النووي والإشعاعي في نسخته السادسة ولأول مرة في الشرق الأوسط، وستستضيفه إمارة أبوظبي لمدة أربع أيام، بما يعزز مكانة دولة الامارات في المجال الرقابي على القطاعين.

وبحسب “وام”، تستضيف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية المؤتمر بتنظيم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بحضور معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومشاركة عدد من الشركاء الاستراتيجيين.

ويشارك في المؤتمر مجموعة واسعة من الخبراء في مجال السلامة النووية والإشعاعية وتنظيم الأمن النووي، ويجمع بين المنظمين العالميين والمسؤولين عن مجالات السلامة النوية والإشعاعية والأمن النووي.

وتتضمن أجندة المؤتمر عقد حلقات نقاشية للقيادة من خلال التحديات الناشئة في القطاع مع الخبراء المشاركين من مختلف دول العالم وعرض مبادرات ومشاريع ستعمل على تحسين الأنظمة الرقابية والقدرة على التعامل مع التحديات، ويتناول مواضيع نوعية تشمل مواكبة الابتكار والتقنيات الحديثة لتعزيز المرونة التنظيمية بجانب تسليط الضوء على تحديات التغير المناخي لضمان أمان المنشئات.

ويشمل مؤتمر الوكالة، ندوات لتحديات واستراتيجيات دورة الحياة وتبادل الخبرات مع الشركاء ومناقشة الأساليب التعاونية لتعزيز المصداقية والمرونة، وبناء قدرات المستقبل عبر مناقشة نهج شامل للأمن النووي والاشعاعي.