نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات و العراق يصدران بياناً مشتركاً عقب زيارة رئيس الوزراء العراقي للدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 12:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق بيانا مشتركا في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها دولة محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق إلى الدولة في 9 فبراير الجاري..

ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”، فيما يلي نص البيان:

(1- بدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، قام دولة رئيس وزراء جمهورية العراق محمد شياع السوداني بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات بتاريخ 9 فبراير 2023 وبحث الجانبان خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي والتجاري والاقتصادي، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وأكدا على أهمية العمل المشترك لتطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية.

2- واتفق الجانبان على أهمية انعقاد الدورة العاشرة من اللجنة المشتركة بين البلدين، لما لها من أثر مهم في تعزيز العلاقات ومتابعة جميع الملفات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.. كما تم الاتفاق على تطوير الإطار الناظم للتجارة الثنائية بين البلدين، والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الشاملة، لتحقيق تكامل اقتصادي أوسع بين الدولتين، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية ودفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام.

وقد اتفق الجانبان على دعم الاستثمارات الإماراتية القائمة والمستقبلية في العراق، وفتح الآفاق أمام الشراكات الجديدة، ومعالجة التحديات من خلال تحويلها إلى فرص تعود بالنفع على الاقتصادين الإماراتي والعراقي، وبما يعكس روح الأخوة والصداقة بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين.. كما سيعمل البلدان على رفع مستويات التبادل التجاري، والبناء على النمو الكبير الذي شهدته التجارة البينية خلال السنوات الماضية، حيث وصلت التجارة الثنائية غير النفطية إلى حوالي 17.5 مليار دولار أمريكي عام 2022.

3- كما اتفق الجانبان على توسيع وتطوير التعاون الثنائي في المجالات الصحية والسياحية والثقافية والرياضية وذلك لما لها من أهمية في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.

4- أكد الجانبان حرصهما على دعم الاستقرار في المنطقة وتحقيق رخاء شعوبها، عن طريق تعزيز التواصل والحوار وبناء الجسور الذي يعد السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار الإقليمي والدولي.

5- أشاد دولة رئيس الوزراء العراقي بالدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، مقدماً التهنئة لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لأعمال الدورة (28) لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28) خلال العام الحالي، واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال العمل البيئي والحد من آثار التغيرات المناخية.

6- تقدم الجانب العراقي بالشكر والتقدير لحكومة دولة الإمارات على تبنيها مبادرة “إحياء روح الموصل” بالشراكة مع منظمة اليونسكو لإعادة بناء (جامع النوري وكنيستي الطاهرة والساعة).

7- تقدم دولة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بخالص شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله – على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ووجه دعوة إلى سموه للقيام بزيارة رسمية إلى جمهورية العراق، من جانبه، تقدم صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” بالشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء العراقي على تلبية الدعوة وزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة.