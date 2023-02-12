نشكركم على متابعتكم خبر خلال 24 ساعة.. الإمارات ترسل 117 طناً من المواد الإغاثية لسوريا وتركيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 10:58 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال 24 ساعة الماضية ضمن عملية الفارس الشهم/2، 117 طناً من المواد الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، والتي تشمل 97 طناً من المواد الغذائية و20 طناً من المواد الطبية و696 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك عبر طائرات الشحن التي تم إرسالها إلى سوريا وتركيا والبالغ عددها 36 طائرة حتى الآن.

وتستكمل فرق البحث والإنقاذ الإماراتية سعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال الأجهزة والمعدات النوعية والمتخصصة في هذا المجال.