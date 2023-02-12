نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يستقبل رئيس مجلس الشيوخ في تركمانستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 09:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم، في قصر الشاطئ، قربان قولي بردي محمدوف، رئيس مجلس الشيوخ، «أب الأمة» في جمهورية تركمانستان الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه بزيارة رئيس مجلس الشيوخ إلى دولة الإمارات الذي قدَّم إلى سموه، في بداية اللقاء، التعازي في وفاة الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي، وإلى عائلتها، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقربان قولي بيردي محمدوف علاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع البلدين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تنميته إلى آفاق أرحب تخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الرؤية المشتركة للبلدين بشأن تعاونهما وأولويات تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما الصديقين.