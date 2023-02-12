نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. صحو إلى غائم جزئياً أحياناً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 07:00 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً شرقاً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز – في بيانه اليومي – أن حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:43، والمد الثاني عند الساعة 05:17، والجزر الأول عند الساعة 10:53، والجزر الثاني عند الساعة 22:28.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:15، والمد الثاني عند الساعة 01:26، والجزر الأول عند الساعة 07:55، والجزر الثاني عند الساعة 19:04.