نشكركم على متابعتكم خبر جمعية الشارقة الخيرية تطلق حملة لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 فبراير 2023 04:54 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

انطلقت قبل قليل حملة “جسور الخير” في ساحة النخيل، والتي تنظمها جمعية الشارقة الخيرية. بهدف دعم ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا.

ويأتي ذك ضمن الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتأثرين في تلك الدولتين. حيث عملت على تجميع وتعبئة حزم الإغاثة للمتضررين من الزلازل، وفق صحيفة “البيان”.

وتستهدف الحملة التي ستستمر أسبوعين، جمع 10 آلاف سلة، منها 5 آلاف سلة غذائية و3 آلاف مواد صحية و2000 من مواد التدفئة. بحسب “عبدالله سلطان بن خادم” المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية.