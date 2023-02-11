نشكركم على متابعتكم خبر “الفارس الشهم – 2” تستعد لافتتاح المرحلة الأولى للمستشفى الميداني في غازي عنتاب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 فبراير 2023 04:54 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

باشرت فرق البحث والإنقاذ ضمن عملية “الفارس الشهم / 2” اليوم استعداداتها لافتتاح المرحلة الأولى للمستشفى الميداني في تركيا. في منطقة إصلاحية في غازي عنتاب.

وستبدأ بعد ذلك في استقبال المصابين والمتضررين من الزلزال وتقديم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية من خلال أقسام الطوارئ. والعمليات، والعناية المركزة، والأشعة المقطعية، والتعقيم.

وتتضمن المرحلة الثانية افتتاح باقي الأقسام التي تشمل، المختبر، والأشعة السينية، والصيدلية، وقسم الأسنان، والعيادات الخارجية، وعنابر التنويم بسعة 50 سريرا.

وستستمر الجهود من خلال كوادر إماراتية مؤهلة للعمل على تقديم الدعم الطبي للتخفيف من معاناة المتضررين من الزلزال وتوفير كافة الإمكانيات والموارد. وتقديم يد العون للمصابين بإشراف فريق طبي متخصص يضم 15 طبيبا من مختلف التخصصات و60 ممرضا وفني معدات طبية.