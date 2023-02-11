نشكركم على متابعتكم خبر كهرباء ومياه دبي تسجل براءة اختراع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 فبراير 2023 03:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

سجل مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، براءة اختراعه السابعة عن جهاز لاصق لتعزيز الطباعة ثلاثية الأبعاد.

ويعمل الجهاز على توزيع المادة اللاصقة أوتوماتيكياً على لوحة الطباعة ثلاثية الأبعاد بطريقة محكمة وملائمة. بما يضمن ثبات الأجزاء المطبوعة ثلاثية الأبعاد على ألواح الطباعة وفق المطلوب.

ويدعم البرنامج “استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد”، التي تهدف إلى استغلال التكنولوجيا لخدمة الإنسانية. وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي كمركز رائد على مستوى المنطقة والعالم في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول العام 2030.