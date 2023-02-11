نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الإيراني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 فبراير 2023 01:54 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور “آية الله سيد إبراهيم رئيسي” رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس الدكتور “آية الله سيد إبراهيم رئيسي”.