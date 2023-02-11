نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يستقبل قائد الجيش الباكستاني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 فبراير 2023 10:58 صباحاً - استقبل صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة حفظه الله، في قصر المشرف. الفريق أول “عاصم منير” قائد الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

وقدم قائد الجيش الباكستاني تعازيه إلى صاحب السمو رئيس الدولة في وفاة الشيخة “مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي”.

ونقل إلى سموه تعازي فخامة الدكتور “عارف علوي” رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ودولة شهباز شريف رئيس وزرائه.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة، والفريق أول “عاصم منير”، العلاقات الثنائية ومستوى التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وباكستان في الشؤون والقضايا الدفاعية. وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.