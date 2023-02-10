نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تُقيم صلاة الغائب على أرواح ضحايا زلزال تركيا وسوريا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 فبراير 2023 08:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أقيمت اليوم بعد صلاة الجمعة، صلاة الغائب في جميع مساجد الدولة على أرواح ضحايا الزلزال في كل من الجمهورية العربية السورية الشقيقة والجمهورية التركية الصديقة.

وبحسب “البيان”، أدى الصلاة جموع المصلين في جميع مساجد الدولة، الذين ابتهلوا للمولى عز وجل أن يتغمد برحمته أرواح ضحايا الزلزال الذي ضرب الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية يوم الاثنين الماضي.

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الإغاثية لضحايا الزلزال في كل من سوريا وتركيا عبر عملية «الفارس الشهم2» الإغاثية التي انطلقت بتوجيهات القيادة الرشيدة دعماً لشعبي البلدين، وذلك في إطار الأدوار الإنسانية الرائدة للدولة على الصعيد العالمي وأياديها الممتدة بالخير على مدى عقود.

وسيرت دولة الإمارات العربية المتحدة 22 رحلة عبر جسر جوي منها 7 رحلات طيران إلى سوريا حتى الآن حملت على متنها مساعدات إنسانية تضمنت مواد غذائية إلى جانب 515 خيمة لإيواء وإغاثة المتضررين من الشعب السوري الشقيق من الزلزال.