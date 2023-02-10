نشكركم على متابعتكم خبر اختتام منافسات أشواط “الشيوخ” وسط منافسة نارية ضمن أقوى محطات “كاس محمد بن راشد لسباقات الصقور” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 فبراير 2023 05:52 مساءً - اختتمت يوم الجمعة الموافق 10 فبراير منافسات أشواط “الشيوخ”، التي تميزت بتحقيق الطيور سرعات قصوى وسط منافسة قوية ومتقاربة على مدار 20 شوطاً في أربعة أيام شكلت واحدة من أقوى محطات “كاس محمد بن راشد لسباقات الصقور”، التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان المركز في منطقة الروية، وتتواصل بمشاركة قياسية في النسخة الأكبر والأهم للحدث محلياً وإقليمياً.

وقام دميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وراشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى في أشواط الشيوخ، وهم الذين تأهلوا أيضا إلى أشواط النخبة، وحضر التكريم نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث راشد بن مرخان، ومحمد عبد الله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي وذلك عقب إقامة أشواط فئة القرموشة، وفيها حقق فريق ” النيف ـ م ” شوط الرمز عن طريق الطير

“جي 1 ” بزمن وقدره 687’18، وجاء فريق ” ف3 كي ” بالطير ” خطيرة ” في المركز الثاني بزمن وقدره 913’18، أما المركز الثالث فذهب لفريق ” الظفرة 1 ” من خلال الطير ” جي 317 ” .

أما في فئة القرموشة جرناس انتزع فريق ” اف 3 ار ” المركز الأول بالطير ” جي 20 ” بزمن وقدره 063’18، وجاء فريق ” النيف ـ جي ” في المركز الثاني عن طريق الطير ” ام 80 ” بزمن وقدره 262’18، وذهب المركز الثالث لفريق ” اف 3 ار ” أيضًا من خلال الطير ” جي 90 ” بزمن وقدره343’18.

وفي أشواط جير تبع، كسب فريق “إم 7” شوط رمز الفرخ، بالطير “تي 3” بزمن 19,445 ثانية، يليه ثانياً اليلايس بالطير “تي 42” بـ 19,536 ثانية، ثم “إف 3” بالطير “3” بـ 19,564 ثانية.

وتفوق فريق “إف 3” في شوط رمز الجرناس، بالطير “مزيون” بزمن 18,341 ثانية، يليه “إم 7” بالطير “تي 32” بـ 18,549 ثانية، ثم “إف 3” بالطير “مدريد” بـ 18,549 ثانية.

وحقق فريق “اليلايس” المركز الأول في شوط نقدي أول الفرخ، بالطير “تي 14” بزمن 18,921 ثانية، يليه “إف 3” بالطير “تي 57″ بـ 19,160 ثانية، و”النيف” بالطير “تي 1” بـ 19,228 ثانية.

وتفوق فريق الظفرة في شوط نقدي أول الجرناس، بالطير “150” بزمن 19,211 ثانية، ونال نفس الفريق المركز الثاني بالطير “تي 155” بـ 19,235 ثانية، ثم “إف 3” بالطير “تي 1” بـ 19,352 ثانية.

واحتكر “إف 3” شوط نقدي ثاني الفرخ، بالطير “تي 26” بالمركز الأول بزمن 19,792 ثانية، وثانياً الطير “تي 76” بـ 19,935 ثانية، وثالثاً الطير “تي 66” بـ 20,157 ثانية.

موروث عريق

واعتبر دميثان بن سويدان، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع للصيد بالصقور، أن الحافز أكبر من أي وقت مضى مع إطلاق “كاس محمد بن راشد لسباقات الصقور”، الذي جعل الكل يعيش النسخة الحالية بأجواء متجددة ورغبة من أجل التفوق والصعود على منصة التتويج، ولعل الأمر الأبرز هو حرص جميع الفرق المشاركة على إحياء هذه الرياضة التراثية وإظهارها بأفضل وأبهى الصور، بعيداً عن حسابات الفوز والخسارة، مما يجعلنا نعيش أوقاتاً حافلة باللقاء بين أبناء المجتمع لترسيخ الموروث الشعبي العريق والاحتفاء به.

من جانبه اعتبر راشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أن المشاركة في النسخة الأولى من كاس محمد بن راشد لسباقات الصقور كانت استثنائية على مستوى المنافسات الأرقام، حيث شهدت مشاركة من جميع امارات الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مشاركة صقارين عرب وأجانب، الأمر الذي جعلنا في إدارة البطولات جاهزين على مدار الساعة لتقديم كل الدعم المطلوب للصقارين المشاركين وتذليل كل الصعوبات التي تواجههم.

منافسات الناشئين

تتواصل البطولة يوم السبت الموافق 11 فبراير، مع إقامة أشواط الناشئين، في إطار حرص بطولات فزاع للصيد للصقور، على دعم الأجيال الواعدة وتحفيزها على الاستمرار في ممارسة هذه الرياضة التراثية، وهي المنافسات التي جعلت الكثير من الصقارين الحاليين ينطلقون من خلالها ويتمرسوا بمهاراتها.

وسيتم إقامة 8 أشواط للناشئين، في فئتي تبع وتبع جير.

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نبذة عن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث

يعد مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مصدراً ومرجعاً معتمداً وموثوقاً لحفظ ونشر التراث الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورسالته تتمحور في تعزيز التراث الوطني الإماراتي وتناقله بين الأجيال، والتعريف به على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تنظيم أجندة من الفعاليات والمسابقات التراثية، وإجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة لحفظ وتوثيق التراث الوطني، وتوفير المصادر والمراجع التراثية للباحثين والمهتمين وكافة أفراد المجتمع. ويعد المركز أيضًا منصة لجميع مبادرات وبطولات وأنشطة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم المعنية بالتراث والتي تسعى بمجملها إلى ترسيخ الثقافة التراثية الإماراتية العريقة في الجيل الجديد، وتعزيز الوعي لديه بالقيم والعادات والتقاليد الأصيلة في المجتمع وتعميق دوره وتفعيل مشاركته في حفظ الهوية الوطنية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hhc.gov.ae