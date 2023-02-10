نشكركم على متابعتكم خبر “الخارجية” تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير ماليزيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 فبراير 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

تسلّم سعادة عبدالله محمد البلوكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم بالإنابة في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي نسخة من أوراق اعتماد سعادة أحمد فاضل بن شمس الدين، سفير ماليزيا لدى الدولة.

وبحسب “وام”، تمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

من جانبه أعرب سفير ماليزيا الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.