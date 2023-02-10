نشكركم على متابعتكم خبر ضمن عملية “الفارس الشهم / 2” .. فريق الإنقاذ الإماراتي يواصل عملية البحث عن ناجين من زلزال تركيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 فبراير 2023 01:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

واصل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ ضمن عملية “الفارس الشهم / 2” أعماله الإغاثية في تركيا ضمن جهوده لتخفيف آثار الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا.

وبحسب “وام”، استمر الفريق في تنفيذ مهامه بتركيا والبحث عن ناجين أسفل الأنقاض ، فيما يتوزع على ثلاث مناطق هي الأصعب في محافظة كهرمان مرعش منذ حدوث الزلزال.

وتعد محافظة كهرمان مرعش مركز الزلزال الذي وقع في تركيا وبلغت قوته نحو 7.8 درجة.

ورافقت وكالة أنباء الإمارات “وام” فريق الإمارات للبحث والانقاذ خلال عملية البحث عن ناجين من الزلزال.

ويحرص الفريق على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة خلال عملية انتشال الناجين، كما يتم التعامل مع أنقاض المباني باحترافية عالية.

ويعمل الفريق بنظام المناوبات على مدار اليوم في الفترتين الصباحية والمسائية وذلك من أجل تغطية أكبر عدد من المنازل المهدمة التي توجد فرص للعثور على ناجين أسفل أنقاضها.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع قد أعلنت أول أمس عن نجاح فرق البحث والإنقاذ في وزارة الداخلية ضمن عملية “الفارس الشهم / 2” في إنقاذ عائلة مكونة من “أم وابن وابنتين” من الجنسية السورية من تحت الأنقاض بعد سقوط منزلهم في أعقاب زلزال تركيا.