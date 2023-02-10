نشكركم على متابعتكم خبر طفل إماراتي يحصل على حقوق الملكية الفكرية من وزارة الاقتصاد لمشروعه الخاص على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 فبراير 2023 10:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن

حصل الطفل الإماراتي يوسف محمد بن إسماعيل الذي لم يتخط الـ9 سنوات، على حقوق الملكية الفكرية من وزارة الاقتصاد، وذلك من خلال مشاركته في المهرجان الوطني للعلوم والابتكار التي نفذته وزارة التربية والتعليم.

وبحسب وكالات، شارك يوسف في شروع “إبداعات الليغو” وقدم مجسمات صغيرة وغلف الآلات الحاسبة التي يستخدمها الطلبة بمكعبات “الليغو” ليضفي عليها أشكالاً جمالية، وكتب الأسماء على قطع “الليغو” ويصنع منها هدايا تذكارية بسيطة، ونجح في بيع العديد منها.

وحصل مشروع الفتى يوسف على المركز الأول في شهر الابتكار في مسابقة نفذتها مدرسته.