نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تستعرض “التوعية الرقمية” ضمن شهر الابتكار 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 فبراير 2023 10:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن

استعرضت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي مشروع التوعية والتثقيف المروري الرقمي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ خلال ورشة عمل نظمتها ضمن مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار تحت شعار “الإمارات تبتكر 2023” .

وبحسب “وام”، ألقت المديرية الضوء على مشروع التوعية المرورية الرقمية وجهودها في رفع الوعي بأهمية الالتزام بقوانين وأنظمة المرور وتعزيز السلامة المرورية تم عرض أفلام التوعية الرقمية المرورية خلال الورشة.

شهد الفعالية اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي، المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي والعميد يوسف إسماعيل الخوري نائب مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي بجانب عدد كبير من منتسبي الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

واستمع الحضور إلى شرح حول التطور الذي شهدته المديرية في تنفيذ أنشطة وبرامج التوعية المرورية والوصول إلى أكبر شريحة في المجتمع.

وتعرفوا على أهداف دورية الطفل المرورية في تعزيز ثقافة المرور لدى النشء، من خلال المشاركة في مختلف المناسبات والفعاليات المجتمعية وزيارات المدارس، باستخدام الوسائل التعليمية المناسبة لترسيخ الثقافة المرورية وغرس الوعي المروري.