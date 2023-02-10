نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يتقبل تعازي الشيوخ والمواطنين في وفاة الشيخة مريم الفلاسي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 فبراير 2023 09:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، التعازي في وفاة الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي من سمو الشيوخ وجموع المواطنين.

كما تقبل العزاء إلى جانب سموه في قصر المشرف، الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان والشيخ راشد بن حمدان آل نهيان والشيخ حمد بن حمدان آل نهيان والشيخ خليفة بن حمدان آل نهيان والشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان.

وعبر الجميع عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أبناء الفقيدة وذويها، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.