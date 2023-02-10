نشكركم على متابعتكم خبر 17.3 مليار درهم قيمة صفقات مؤتمر ومعرض ايدك دبي 2030 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 فبراير 2023 08:56 صباحاً - اختتم مؤتمر دبي الدولي لطب الأسنان “ايدك دبي2023” فعالياته اليوم الخميس بصفقات قياسية بلغت نحو 17.3 مليار درهم (نحو 4.7 مليار دولار)،

وقال سعادة السفير الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض “إيدك دبي” والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان إن النتائج المتحققة من خلال المعرض والمتمثلة في حجم الصفقات الضخمة التي تم إبرامها خلاله، مواكبة لأهداف الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي في جعلها ضمن أهم ثلاث وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة التخصصية والأعمال.

وأضاف أن النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر ومعرض إيدك دبي لهذا العام والذي يتضح من خلال حجم الصفقات التي تم إبرامها خلال الحدث، يعكس المكانة العالمية الرائدة لإمارة دبي بما تمتلكه من بنية تحتية وتوفره من فرصة استثمارية، فقد استطاع “إيدك دبي” ومن خلال المشاركين والأطباء والعارضين أن يثبت أنه قاعدة استثمار مميزة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد في دبي ودولة الإمارات، عبر دعم القطاع الطبي والابتكار والأبحاث الطبية.”

واختتم الدكتور عبد السلام المدني تصريحاته معبرا عن شكره لكافة الداعمين والشركاء والمتحدثين والمشاركين والحاضرين والعارضين، في هذه الدورة من “إيدك دبي”، ووصل عددهم إلى نحو 66,000 شخص، منوهاً بالمشاركة المميزة لجمهورية كوريا الجنوبية والتي حلت كضيف الشرف لنسخة هذا العام من الحدث.

وقدم “إيدك دبي” هذا العام دعماً للشركات الناشئة المتخصصة في صناعة المنتجات والأدوات الخاصة بطب الأسنان، بمنح الشركات الراغبة في المشاركة ضمن فعالياته فرصة عرض منتجاتهم وابتكاراتهم، وشارك هذا العام 12 شركة ناشئة من دولة الإمارات وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية ولبنان وسنغافورة وتركيا.

كما أسهم مؤتمر ومعرض “إيدك دبي” على مدار الأعوام السابقة في تطوير صناعة طب الأسنان في العالم من خلال الجمع بين المتخصصين من مختلف تخصصات طب الأسنان ومن جميع أنحاء العالم.

يُذكر أن مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان “إيدك دبي” يُنظم سنوياً من قبل شركة “اندكس” لتنظيم المؤتمرات والمعارض ش.ذ.م.م العضو في اندكس القابضة، ويحظى بدعم من هيئة الصحة بدبي، والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، والاتحاد العربي لطب الأسنان، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والكونغرس العالمي للتخصصات الصحية ICHS وجامعة رياض العلم، والأكاديمية العربية لتعليم طب الأسنان المستمر، والجمعية السعودية لطب الأسنان، والجمعية السعودية لتقويم الأسنان، والجمعية السعودية للاستعاضة السنية، والجمعية الدولية لبحوث طب الأسنان، وملتقى نيويورك الكبرى لطب الأسنان، وجمعية “مانيتوبا” لطب الأسنان.