نشكركم على متابعتكم خبر سيف بن زايد آل نهيان: حجم المشاركات الدولية في “ايدك دبي” يؤكد القدرات النوعية لدولة الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 فبراير 2023 07:58 مساءً - زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم، مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي “إيدك دبي 2023” والمنعقد في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يعد واحداً من المعارض العلمية المرموقة.

وتجول سموه في المعرض، يرافقه سعادة الدكتور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط والرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض إيدك دبي والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان رئيس “اندكس القابضة”، مطلعاً سموه على ما تقدمه الأجنحة ومنصات المشاركين من أحدث الابتكارات والحلول والأبحاث المتعلقة بطب الفم والأسنان.

وشملت جولة سموه أجنحة جمهورية كوريا ضيف الشرف المعرض وأجنحة مؤسسات عالمية من البرازيل وألمانيا وتركيا وروسيا وإيطاليا وغيرها والتي تقدم خلاصة خبراتها وعلمها في المجالات الطبية.

وغرد سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عقب زيارته قائلًا:” زرت مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي إيدك دبي 2023، الذي يعد أحد أكبر المعارض التخصصية من نوعه في العالم، ليؤكد بحجم مشاركاته الدولية التي بلغت نحو 155 دولة، القدرات النوعية لدولة الإمارات، وأهميتها العالمية على خريطة الفعاليات الدولية.

وشهدت فعاليات معرض “إيدك دبي 2023” الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة في مجال طب وصحة الأسنان،الذي استمر ثلاثة أيام وتختتم أعماله اليوم الخميس ويشارك فيه أكثر من (3,600) عارض، و(4,800) شركة، ويضم (22) جناحاً دولياً من عدة دول لتصل في مجموعها (155) دولة مشاركة، إلى جانب الأطباء والمختصين وأعضاء اتحادات ونقابات طب الأسنان إضافة إلى عدد من أساتذة وطلبة كليات طب الأسنان المرموقة حول العالم إقبالاً كبيراً حيث بلغ عدد زائرية ما يقرب من 66 ألف زائر.