نشكركم على متابعتكم خبر توقعات الأرصاد لطقس الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 فبراير 2023 07:00 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة نهاراً على المناطق المكشوفة، وتكون قوية أحياناً على البحر وتقل سرعتها تدريجياً ليلاً وصباح السبت.

الرياح: شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س.

الخليج العربي: شديد الاضطراب – مضطرب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:31 المد الثاني عند الساعة 04:27 و الجزر الأول عند الساعة 09:31 والثاني عند الساعة 21:53.

بحر عمان: مضطرب – متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة12:31 والثاني عند الساعة 00:38 والجزر الأول عند الساعة 18:09 عند الساعة 07:15.