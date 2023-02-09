نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق فعاليات ملتقى دبي العالمي لطب الأسنان DWDM على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 فبراير 2023 04:54 مساءً - تنطلق مساء اليوم السبت فعاليات ملتقى دبي العالمي لطب الأسنانDWDM بمركز دبي التجاري العالمي، قبيل أيام من انعقاد مؤتمر ومعرض الإمارات الدولي لطب الأسنان،”إيدك دبي 2023″، والذي تنظمه اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض- عضو في اندكس القابضة ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وصرح سعادة السفير الدكتور عبد السلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض إيدك دبي والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان حرص”ايدك دبي” أن الملتقى سيشارك فيه ما يقارب 200 طبيب وفني أسنان من كافة أنحاء العالم، الذين التحقوا بورش عمل مكثفة يقدمها نخبة من خبراء طب الأسنان العالميين.

وتساعد هذه الورش المعتمدة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمؤتمر الدولي للتخصصات الصحية، وبرنامج الاعتراف بالتعليم المستمر لجمعية طب الأسنان الأمريكية، على صقل مهارات أطباء الأسنان والتعرف على التقنيات المختلفة التي تناسب مختلف المرضى وتحقيق أفضل النتائج، كم تسلط الضوء على آخر وأهم الانجازات في مجال طب الأسنان.

وتقام هذه الفعاليات والدورات التخصصية كجزء من البرنامج التعليمي لمؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي “إيدك دبي 2023″، وهو الحدث الأكبر في مجال طب الأسنان في المنطقة،والذي تنظم دورته ال27 اندكس للمؤتمرات والمعارض من 7 – 9 فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيحظى المشاركون في الملتقى، بفرصة الحصول على ساعات التعليم المستمر المعتمدة من قبل هيئة الصحة في دبي و”اندكس” لتنظيم المؤتمرات والمعارض كمؤسسة مانحة للساعات المعتمدة في التعليم الطبي المستمر معترف بها من قبل جمعية أطباء الأسنان الأمريكية.

جدير بالذكر أن “إيدك دبي” الذي تنظمه سنوياً مؤسسة اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض العضو في اندكس القابضة، يحظى بدعم من هيئة الصحة بدبي، والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، والاتحاد العربي لطب الأسنان، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والكونغرس العالمي للتخصصات الصحية ICHSوجامعة رياض العلم، والأكاديمية العربية لتعليم طب الأسنان المستمر، والجمعية السعودية لطب الأسنان، والجمعية السعودية لتقويم الأسنان، والجمعية السعودية للاستعاضة السنية، والجمعية الدولية لبحوث طب الأسنان، وملتقى مدينة نيويورك الكبرى لطب الأسنان والصحة العامة، وجمعية “مانيتوبا” لطب الأسنان.