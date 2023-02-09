نشكركم على متابعتكم خبر بالتعاون مع “مبادرة نادية مراد”.. تنفيذ المرحلة الثانية من مشاريع توفير المياه في قضاء سنجار العراقي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 فبراير 2023 04:54 مساءً - متابعة بتول ضوا

أعلنت دولة الإمارات عن تقديمها منحة بقيمة 1.83 مليون درهم بالتعاون مع “مبادرة نادية مراد” بهدف تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير شامل لتوفير إمدادات المياه والإصحاح البيئي والنظافة الصحية في قضاء سنجار بالعراق.

وقال سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية: ” تعمل دولة الإمارات على المساهمة في دعم كافة مشاريع إعادة الاستقرار في المناطق التي تضررت من هجمات تنظيم داعش الإرهابي في قضاء سنجار في محافظة نينوى بالعراق عبر توفير الخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفاً، خاصة النساء والأطفال وكبار السن من الأقلية الأيزيدية”.

وأضاف سعادته: “نسعى من خلال المرحلة الثانية من المشروع إلى توفير إمدادات المياه والإصحاح البيئي والنظافة الصحية في 9 قرى إضافية في قضاء سنجار، وهي تأتي في إطار نجاح المرحلة الأولى من المشروع والذي حقق كافة مستهدفاته بتوفير المياه النظيفة بالكامل والصرف الصحي إلى 6 قرى أساسية في قضاء سنجار، بإجمالي عدد مستفيدين يتخطى 81 ألفا”.