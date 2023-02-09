نشكركم على متابعتكم خبر المدينة العالمية للخدمات الإنسانية.. تسيير جسراً جوياً لإغاثة منكوبي زلزال تركيا وسوريا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 فبراير 2023 03:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. غادرت الليلة أول طائرة شحن من مطار آل مكتوم الدولي متجهة إلى تركيا عبر إسطنبول، وعلى متنها 37 طناً من المستلزمات الصحية، جهزتها المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، وسارعت المدينة إلى تنسيق الاستجابة للحالة الطارئة إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل المدينة على تسيير رحلة إغاثة أخرى لدعم الوكالات الإنسانية الدولية في نقل الإمدادات الحيوية إلى سوريا والمناطق المنكوبة. تموّل المدينة العملية اللوجستية عبر صندوق الأثر الإنساني العالمي، الذي يحشد موارد من القطاعين العام والخاص استجابةً للأزمات الإنسانية.