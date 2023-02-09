نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد يعلن إنشاء مؤسسات جديدة تدعم أجندة دبي الاقتصادية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 فبراير 2023 02:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، إنشاء مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحية.

وقال سموه عبر تويتر: “أعلنا اليوم إنشاء مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري،ومؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحية بدبي ، خطوة جديدة تدعم توجهاتنا لتوفير أفضل بيئة أعمال في العالم تحقيقاً لكامل مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33”.