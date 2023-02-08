نشكركم على متابعتكم خبر قراران بتعيين مديرين تنفيذييّن في جهاز الرقابة المالية بدبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 فبراير 2023 03:56 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس جهاز الرقابة المالية في دبي. قراراً بتعيين ماجد عبدالرحيم الأنصاري، مديراً تنفيذياً لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في جهاز الرقابة المالية بدبي.

كما أصدر سموه قراراً بتعيين محمد سعيد الشارد، مديراً تنفيذياً لقطاع تدقيق القوائم المالية والتدقيق التخصُّصي في جهاز الرقابة المالية بدبي. على أن يُعمل بالقرارين اعتباراً من الأول من يناير 2023، ويتم نشرهما في الجريدة الرسمية.