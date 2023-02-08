نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يأمر بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 فبراير 2023 09:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في الجمهورية العربية السورية الشقيقة والجمهورية التركية الصديقة.

وتشمل مبادرة سموه، تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الزلازل من الشعب السوري الشقيق إضافة إلى 50 مليون دولار إلى الشعب التركي الصديق.

وتجسد المبادرة الجهود الإنسانية التي تضطلع بها دولة الإمارات على الساحة الدولية ونهجها في مد يد العون والمساعدة إلى المجتمعات الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف.