نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الأربعاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 فبراير 2023 09:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خاصة غرباً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، تكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً.

حركة الرياح: شمالية غربية بسرعة 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:24 والمد الثاني عند الساعة 03:51 والجزر الأول عند الساعة 08:23 والجزر الثاني عند الساعة 21:15.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط يصبح مضطرباً صباحاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:04، والمد الثاني عند الساعة 23:56، والجزر الأول عند الساعة 17:22، والجزر الثاني عند الساعة 06:08.