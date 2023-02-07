نشكركم على متابعتكم خبر قائد القوات البحرية يستقبل نظيره الأمريكي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 05:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، في قاعدة أبوظبي البحرية، سعادة الفريق بحري براد كوبر قائد القوات البحرية المركزية الأمريكية.

وفي بداية اللقاء، رحب قائد القوات البحرية بالضيف والوفد المرافق له، مشيداً بتطور ونمو علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين الصديقين وحرصهما على تعزيز آفاق التعاون المشترك في جميع المجالات خاصة المتصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية.