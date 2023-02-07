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نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان الحاكمة العامة لغرينادا بذكرى استقلال بلادها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تهنئة إلى فخامة سيسيل لاغريناد الحاكمة العامة لغرينادا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة سيسيل لا غريناد.