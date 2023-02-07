نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان الحاكمة العامة لغرينادا بذكرى استقلال بلادها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تهنئة إلى فخامة سيسيل لاغريناد الحاكمة العامة لغرينادا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

‎ كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة سيسيل لا غريناد.