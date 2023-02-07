نشكركم على متابعتكم خبر سلطان القاسمي يفتتح مهرجان الشارقة للشعر النبطي بدورته الـ 17 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس الإثنين ، فعاليات الدورة السابعة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر النبطي، والذي تنظمه دائرة الثقافة، في قصر الثقافة.

وبحسب “وام”، استهل الحفل بعرض تسجيلي عن الشعراء المكرمين تناول مسيرتهم مع الشعر النبطي، وأبرز المحطات في حياتهم الأدبية، كما تضمن العرض قراءات شعرية لعدد من أشهر قصائدهم، وسيرة ذاتية لكل شاعر.

قدم بعدها الشاعر بطي المظلوم مدير مجلس الحيرة الأدبي أبياتاً شعرية بمناسبة انطلاق المهرجان، ثمّن فيها دور الشارقة الكبير بقيادة صاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الثاقبة في الثقافة، قائلاً:

ابتسم انت وشوف المهرجان

انت في دار الثقافة والقصيد

دار سلطان المحبة والأمان

شارقة الإبداع والحلم الجديد

في المحافل هي لها بصمة وكيان

يشهد التاريخ والماضي والمجيد

قادها شيخاً له نور وعيان

حاكماً بالعدل والرأي السديد.

وفي أولى أمسيات المهرجان، قدم كل من الشاعرين: ناصر القحطاني من المملكة العربية السعودية، وحمد البلوشي من دولة الإمارات قراءات شعرية، تناولا فيها حبهما للأوطان وفخر الانتماء لها.

وألقى ناصر القحطاني قصيدةً عبّر فيها عن حبه للشارقة وأهلها، مثمّناً أدوار صاحب السمو حاكم الشارقة في الثقافة والشعر والفكر ورعايته للمبدعين في كافة المجالات الأدبية، يقول فيها :

دعوة أهل الشارقة غير أيّ دعوه واستضافه

في رضاهم سقت الأقدام وعسى في الأمر خيره

والشرف للشاعر اللي ما تردد باعترافه

يوم قال أحبهم وأحب من قاد المسيره

والمسيره حملها صعب ومسافه مسافه

شالها خمسين عامٍ اسمٍ من الأسماء الكبيره

يا سلام الله على سلطان سلطان الثقافه

والأدب والفكر والتاريخ وتراث الجزيره.

من جانبه قدم الشاعر الإماراتي حمد البلوشي قصيدةً بعنوان: “ضجيج الريح”، افتخر فيها بالوطن، وقيادته الرشيدة، ونهج الدولة في إرساء قيم الشورى والوحدة والاتحاد في المجتمع.

كما تناول عطاء سلطان الشارقة، والمجتمع وقيمه الأصيلة، وتاريخ القواسم وبطولاتهم في المنطقة، وقال :

أحب الحق وأهل الحق يلي

سقوا من علمهم حضر وبوادي

مثل سلطان سلطان المعزه

سليل الطيب مطلوق الأيادي

سليل الي حموا البحر بسفنهم

عن تراب الخليج أثنوا المعادي.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الشعراء المميزين في هذه النسخة من المهرجان وهم: سيف حمد سليمان الشامسي، ومحمد بن مسعود الأحبابي، والشاعر الراحل حمد علي المزيني، وعلياء جوهر الخاطري.

ويقدم المهرجان، الذي يستمر حتى الثامن من فبراير الجاري، مجموعة من الفعاليات المتنوعة، تنتقل ما بين مدن الإمارة ومناطقها، يشارك فيها شعراء وشاعرات من مختلف بلدان الوطن العربي، كما سيشهد تقديم دواوين شعرية من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة ضمن سلسلة توقيعات تعقب القراءات الشعرية، ويتضمن المهرجان إلى جانب الأمسيات الشعرية ندوة نقدية مصاحبة، تسلط الضوء على تجارب الشعراء المكرمين، ويشارك فيها كل من: علي العبدان، وجمال الشقصي، وفهد المعمري، ومريم النقبي.

حضر الافتتاح إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من: الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وعبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، والدكتور منصور بن محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعمر خلفان بن حريمل الشامسي رئيس دائرة الموارد البشرية، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين والشعراء والمهتمين والإعلاميين.