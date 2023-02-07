نشكركم على متابعتكم خبر بقيمة 50 مليون درهم.. محمد بن راشد يوجه بتسيير مساعدات إنسانية عاجلة للشعب السوري إثر الزلزال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتسيير مساعدات إنسانية عاجلة للشعب السوري الشقيق بقيمة 50 مليون درهم، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب عدة محافظات سورية.

وبحسب “البيان”، أكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة حاضرة لإغاثة الشقيق والصديق، وجاهزة لدعم الأخوة السوريين في مواجهة المصاب الجلل الذي أصابهم.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستقف إلى جانب الشعب السوري، وستواصل مد يد العون للإخوة والأشقاء حتى يتخطوا هذه المحنة الطارئة، تعبيراً عن قيمها الإنسانية النبيلة.