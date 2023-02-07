نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يوجّه ‏ببدء عملية “الفارس الشهم2” لدعم الشعبين السوري والتركي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 08:56 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القائد الأعلى للقوات المسلحة. أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع بدء عملية «الفارس الشهم / 2» لدعم الأشقاء والأصدقاء في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية بمشاركة القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي و«مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية» و«مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية» والهلال الأحمر الإماراتي.

وتأتي هذه المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الاستجابة العاجلة للتخفيف من آثار الزلزال الذي تعرضت له سوريا وتركيا.

وقد أقلعت أول طائرة مساعدات من العاصمة أبوظبي إلى مطار أضنة جنوب تركيا. تقل فرق البحث والإنقاذ والطواقم والمعدات الطبية.