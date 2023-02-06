نشكركم على متابعتكم خبر بطولة السلق تختتم الأشواط التأهيلية بمنافسة قوية ومشاركة إقليمية واسعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 فبراير 2023 07:00 مساءً - وسط الأجواء المغلفة بروح التنافس على مضامير المرموم، تصاعدت الإثارة في الأشواط التأهيلية للنسخة الـ 16 لـ “بطولة السلق” التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بحثاً عن بطاقات التأهل التي اكتملت بصعود أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في 14 شوطاً أقيمت على مدار يومين بمجموع 42 سلقاً ستتنافس على الألقاب في النهائيات التي تقام يوم 19 فبراير الجاري.

أقيمت التصفيات على مدار يومين في عطلة نهاية الأسبوع، بمشاركة محلية من مختلف إمارات الدولة، إلى جانب الحضور البارز للأشقاء الخليجيين من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر، لتؤكد هذه البطولة دورها بوصفها قلباً نابضاً لواحدة من أبرز من رياضات الموروث الشعبي في المنطقة.

تفوق النعيمي والمنصوري والجنيبي في أشواط الـ 2500 متراً

أقيمت في اليوم الأول تصفيات أشواط مسافة 2500 متراً للإناث والذكور، وفي الشوط الأول إناث، حققت “يمره” لمالكها منصور سالم النعيمي المركز الأول بزمن 2,39 دقيقة، وبالمركز الثاني “فرانشي” لجمعة خاطر الجنيبي بـ 2,41 دقيقة، وبالمركز الثالث “جلطه” لعامر محمد المنصوري بـ 2,42 دقيقة.

وفي الشوط الثاني إناث، حققت “عوايد” لمالكها جابر عوض المنصوري بزمن 2,36 دقيقة، وبالمركز الثاني “علاج” لمنصور سالم النعيمي بـ 2,37 دقيقة، وبالمركز الثالث “جمرة” لسيف سعيد المنصوري بـ 2,39 دقيقة.

وفي الشوط الثالث إناث، جاءت بالمركز الأول “غايه” لعامر محمد المنصوري بزمن 2,35 دقيقة، تليها “رايه” لجمعة خاطر الجنيبي بـ 2,37 دقيقة، وبالمركز الثالث “زانه” لعبدالله حمد الغفلي بـ 2,38 دقيقة.

وفي الشوط الرابع إناث حققت “عبث” المركز الأول لمالكها جابر عوض المنصوري بزمن 2,28 دقيقة “أسرع زمن”، تليها “مداهمه” لمنصور سالم النعيمي بـ 2,30 دقيقة، وبالمركز الثالث “فيفا” لسعيد حسن المفتاح بـ 2,31 دقيقة.

وفي الشوط الأول ذكور لمسافة 2500 متراً، حقق المركز الأول “المهندس” لمالكه حمعة خاطر الجنيبي بزمن 2,37 دقيقة، وبالمركز الثاني “مخباط” لعامر محمد المنصوري بـ 2,39 دقيقة، وبالمركز الثالث “مداهم” لمنصور سالم النعيمي بـ 2,40 دقيقة.

وفي الشوط الثاني ذكور، حقق “تيتي” لمالكه عامر محمد المنصوري المركز الأول بزمن 2,38 دقيقة، وجاء ثانياً “رمز” لسيف محمد الكتبي بـ 2,39 دقيقة، وبالمركز الثالث “مشاكس” لحمد تاج البلوشي بـ 2,40 دقيقة.

وفي الشوط الثالث ذكور، حقق المركز الأول “مبهر” لعامر محمد المنصوري بزمن 2,40 دقيقة، وبالمركز الثاني “دروزون” لجمعة خاطر الجنيبي بـ 2,42 دقيقة، وبالمركز الثالث “رمز” لسيف محمد الكتبي بـ3,01 دقيقة.

وفي الشوط الرابع ذكور، حقق المركز الأول “باغيرا” لمالكه عامر محمد المنصوري بزمن 2,36 دقيقة، يليه “فايزر” لمنصور سالم النعيمي بـ 2,41 دقيقة، وبالمركز الثالث “تذكار” لعامر محمد المنصوري بـ 2,415 دقيقة.

سيطرة شبه مطلقة للكتبي في الـ 1000 متراً

أقيمت في اليوم الثاني أشواط مسافة 1000 متراً للذكور والإناث فئة جريهاوند.

وفي الشوط الأول إناث كسب ناصر بن دلموك الكتبي المراكز الثلاث الأولى، بواسطة “تيسا” و”ليونا” و”لي” على التوالي.

كما كسب الكتبي المراكز الثلاث الأولى للشوط الثاني، بواسطة “بيرل” و”تيلا” و”شيبا” على التوالي.

وتفوق ناصر بن دلموك الكتبي في الشوط الثالث بواسطة السلق “أندي”، يليه ثانياً حسن علي بن قطامي بالسلق “النوف”، ثم الكتبي أيضاً ثالثاً بالسلق “هايا”.

وفي أشواط الذكور احتكر ناصر بن دلموك الكتبي المراكز الثلاثة الأولى في الأشواط الثلاثة، في الشوط الأول، بواسطة “كروز” و”ريكس” و”بانديت” على التوالي، وفي الشوط الثاني بواسطة “فين” و”دودج” و”كولين” على التوالي، وفي الشوط الثالث بواسطة “بيلي درايفر” و”جاكس” وجاي تي جيت” على التوالي.

راشد الخاصوني: مستوى متصاعد وأرقام جديدة

أشار مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث إلى الأرقام المسجلة في الأشواط التأهيلية يعكس مدى استعداد المتسابقين لهذه البطولة التي تعدّ من أقوى بطولات السلق على مستوى المنطقة.

وتابع الخاصوني قوله: بأن قيمة الجوائز والمستوى التصاعدي للبطولة جعل من البطولة مقصد لكل عشاق هذه الرياضة التراثية، ونعمل في إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على تذليل كافة الصعوبات أمام المشاركين الإماراتيين وإخواننا الخليجيين لضمان ظهور البطولة بأفضل صورة.

جمعة المهيري: التسجيل الإلكتروني ساهم في زيادة أعداد المشاركين وسرعة الإجراءات

أكد جمعة المهيري، رئيس اللجنة الفنية لبطولة السلق، أن هذه النسخة تشهد مواصلة النمو والتطور في ظل مساهمتها وتشجيعها جيل الشباب على ممارستها، مما يجعلها في زيادة مطردة، من خلال ظهور وجوه جديدة في المنافسات، إلى جانب الحضور الخليجي، وقال: التسجيل الإلكتروني ساهم في زيادة أعداد المشاركين من خلال حرصنا على تسهيل كافة الإجراءات عليهم ومساندتهم، مما جعل الأمر أكثر سهولة لهم، وهناك حضور من السعودية وعُمان وقطر، والخليجين لهم إجراء خاص بهم بسبب ظروف الحضور من خارج الدولة، حيث أن التسجيل مفتوح لهم حتى ما قبل انطلاق الأشواط بعشر دقائق.

وتابع: غايتنا أن نكون أسوة بجميع بطولات فزاع التراثية، سبباً في تحقيق السعادة في المجتمع، وتقديم هذه الرياضة التراثية بأفضل صورة ممكنة وفق أعلى الإجراءات، والأهم الالتزام والاحترافية من المشاركين التي تعكس اهتمامهم وحرصهم أيضاً على النجاح.

التوأم المتألق في رياضة السلق

منصور وناصر بن جمعة، هما شقيقان توأم، يحضران من أبوظبي في ظل حرصهما على المشاركة بصورة دائمة في بطولة السلق، وقالا: لا ننظر للنتائج التي نحققها بقدر أن نشارك في هذه البطولة، وأن نكون وسط هذا التجمع لعشاق رياضة السلق، ونمنح السلق الخاص فينا فرصة التنافس مع سعينا دائماً لتطور مستوياتنا، وعيش أجواء المنافسة التي تتميز بالروح الرياضية العالية.

وتابعا: منذ صغرنا ونحن مرتبطين بتربية وتدريب السلق، وسنحاول أن نشارك في كل عام، ونتمنى للجميع التوفيق في المنافسات.

مشاركة عٌمانية أولى

كشف أسعد محمد القادم من سلطنة عمان، أن هذه مشاركته الأولى في البطولة وبالطبع لن تكون الأخيرة، وقال: تشجعت على المشاركة بسبب ما رأيناه من حسن تنظيم وصدى كبير تحظى به البطولة على مستوى المنطقة، لذلك تحفزت للمشاركة في هذا العام.

وتابع: كنت أشارك في سباقات تقام في السلطنة في السنوات السابقة، وهذه المرة أريد اختبار القدرات وعيش أجواء المنافسات هنا في الإمارات، لتكون بداية نحو المزيد.

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نبذة عن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث

يعد مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مصدراً ومرجعاً معتمداً وموثوقاً لحفظ ونشر التراث الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورسالته تتمحور في تعزيز التراث الوطني الإماراتي وتناقله بين الأجيال، والتعريف به على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تنظيم أجندة من الفعاليات والمسابقات التراثية، وإجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة لحفظ وتوثيق التراث الوطني، وتوفير المصادر والمراجع التراثية للباحثين والمهتمين وكافة أفراد المجتمع. ويعد المركز أيضًا منصة لجميع مبادرات وبطولات وأنشطة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم المعنية بالتراث والتي تسعى بمجملها إلى ترسيخ الثقافة التراثية الإماراتية العريقة في الجيل الجديد، وتعزيز الوعي لديه بالقيم والعادات والتقاليد الأصيلة في المجتمع وتعميق دوره وتفعيل مشاركته في حفظ الهوية الوطنية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hhc.gov.ae