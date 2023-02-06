نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يُعزي الرئيس السوري بضحايا الزلزال الذي ضرب بلاده على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 فبراير 2023 05:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكد صاحب السمو الشيح محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري بشار الأسد وقوف وتضامن بلاده قيادةً وشعباً مع سورية جراء الزلازل المدمر الذي ضربها.

وتقدم سموه بخالص التعازي لسقوط مئات الضحايا، مؤكداً أن بلاده على أتم الاستعداد لمساعدة الشعب والحكومة السورية.