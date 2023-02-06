نشكركم على متابعتكم خبر تنويه من السفارة الإماراتية في أنقرة بعد زلزال تركيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 فبراير 2023 03:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

ناشدت السفارة الإماراتية في العاصمة التركية أنقرة، مواطني الدولة المتواجدين في تركيا. توخي الحيطة والحذر بسبب وقوع زلزال في جنوب تركيا.

وشددت السفارة في بيان أصدرته اليوم الاثنين، على ضرورة الابتعاد عن منطقة الزلزال واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات التركية.

كما نوهت إلى ضرورة التواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على 97180024+ أو 97180044444+، والتسجيل في خدمة تواجدي.