نشكركم على متابعتكم خبر المركزي يلغي ترخيص شركة “ايريس” للخدمات الصحية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 فبراير 2023 03:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة “ايريس” للخدمات الصحية، وفقاً للأنظمة والإجراءات المعمول بها. بشأن ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين. والمهن المرتبطة بنشاط التأمين بالقوانين والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي. بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال قطاع التأمين والنظام المالي للدولة، وفق “وام”.