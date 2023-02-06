نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان حاكم عام نيوزيلندا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 فبراير 2023 12:56 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى فخامة “سيندي كيرو” الحاكم العام لنيوزيلندا، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة “سيندي كيرو”.

وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، برقية تهنئة مماثلة إلى معالي “كريس هيبكينز” رئيس وزراء نيوزيلندا.