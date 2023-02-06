نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً الاثنين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 فبراير 2023 07:58 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز – في بياه اليومي – أن حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:14 والمد الثاني عند الساعة 03:16 والجزر الأول عند الساعة 20:29 والجزر الثاني عند الساعة 07:48.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة09:41 والمد الثاني عند الساعة 23:09 والجزر الأول عند الساعة 16:28 والجزر الثاني عند الساعة05:07.