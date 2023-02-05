نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يبعثان برقية تعزية إلى رئيس باكستان في وفاة برويز مشرف على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 فبراير 2023 07:58 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تعزية إلى الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في وفاة برويز مشرف، الرئيس الأسبق لجمهورية باكستان الإسلامية.

‏‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تعزية مماثلة إلى الدكتور عارف علوي.