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نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يبعثان برقية تعزية إلى رئيس باكستان في وفاة برويز مشرف على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 فبراير 2023 07:58 مساءً - متابعة _ لمى نصر:
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تعزية إلى الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في وفاة برويز مشرف، الرئيس الأسبق لجمهورية باكستان الإسلامية.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تعزية مماثلة إلى الدكتور عارف علوي.