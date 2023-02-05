نشكركم على متابعتكم خبر “المربع الذهبي” لبطولة فزاع لليولة يكمل عقد المتأهلين بمنافسة متكافئة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 فبراير 2023 07:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

اكتمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي للنسخة الـ 23 من بطولة فزاع لليولة والنسخة الـ 18 من برنامج الميدان الذي تنظمه إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وذلك في الحلقة الثامنة التي جاءت متكافئة لأبعد الحدود وتميزت بالتفاعل والحضور الجماهيري مع تقديم تحديات الموروث الشعبي بين الشباب بطريقة مبتكرة وشاملة.

وبحسب “وام”، حصل علي مبارك العزيزي من مدينة العين على بطاقة التأهل الرابعة إلى المربع الذهبي بعد تفوقه على محمد سعيد المهيري من أبوظبي بفارق علامة اليولة بحصوله على 50 علامة مقابل 49 لمنافسه وذلك عقب تعادلهما بنتيجة 40 علامة لكل منهما في المسابقات الرئيسية لينضم في المربع الذهبي إلى جانب زايد المري عبدالله بالهلي ومحمد الكتبي.

وانطلق المتنافسان مع عرض اليولة الذي قدما فيه فاصلاً من المهارات المميزة وتحديداً في عملية الفر مع ارتفاع السلاح ليصل خط الليزر ويقرع أجراس الميدان وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة على المدرجات بأعداد متزايدة مع دخول المنافسات مراحل الحسم ومنح خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة محمد المهيري العلامة 49 وعلي العزيزي العلامة 50 وهي المرة الثانية على التوالي التي يحصل فيها على العلامة الكاملة في اليولة وفي التصويت الذي يتم من خلاله تطبيق برنامج “الميدان” عبر الأجهزة الذكية خلال مدة الحلقة كسب الـ 25 علامة علي العزيزي.

أما في مسابقة السباحة التي تقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي فكسب الـ 10 علامات محمد المهيري عقب قطعه مسافة الـ 50 مترا بأسرع زمن بلغ 39 ثانية.

وفي مسابقة الرماية انطلق المتنافسان لمسافة 10 أمتار على مسرح الميدان لإصابة الأهداف بسلاح السكتون حيث تبعد الأهداف عنهما مسافة 20 متراً وتفوق علي العزيزي ليفتتح رصيده بـ 15 علامة.

وفي مسابقة عد القصيد قام المشاركان بإلقاء قصيدة من كلمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وكانت الـ 10 علامات من نصيب محمد المهيري.

وارتفع الحماس لحسم بطاقة التأهل مع سباق الركض بالهجن الذي أقيم على مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في نفس موقع البطولة ولمسافة 1500 متر وجاء السباق متقارباً قبل أن يحسمه محمد المهيري ليكسب الـ 20 علامة.

وأكدت نتالي أواديسيان مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أن دقة تطبيق “الميدان” يساهم في ظهور النتائج بسرعة خصوصاً أن التصويت يتم خلال مجريات الحلقة نفسها إلى جانب كون هذا التطبيق يعرض التفاصيل المتكاملة لبرنامج الميدان والأخبار الخاصة بها ومقاطع الفيديو ليكون منصة للتواصل مع المجتمع في إظهار بطولة فزاع لليولة وإبراز الموروث الشعبي عبر الأجهزة الذكية كما يقوم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بعرض تفاصيل الحلقات بصورة مباشرة من خلال منصاته والبث المباشر عبر شاشة قنوات سما دبي ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم، لتكون التغطية متكاملة للحدث.