نشكركم على متابعتكم خبر طقس الإمارات خلال الساعات القادمة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 فبراير 2023 04:04 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأحد، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية. مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وقال المركز، وفق “الخليج”، إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف.

ويحدث المد الأول عند الساعة 12:38 والثاني عند الساعة 02:58، والجزر الأول عند الساعة 20:04 والثاني عند الساعة 07:12 .

ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:01 والثاني عند الساعة 22:44، والجزر الأول عند الساعة 15:58 والثاني عند الساعة 04:37.