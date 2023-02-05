نشكركم على متابعتكم خبر المجلس الأعلى للطاقة يستعرض خطة هيئة كهرباء ومياه دبي لتوسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 فبراير 2023 12:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

ترأس سمو الشيخ “أحمد بن سعيد آل مكتوم”، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي. الاجتماع الرابع والسبعين للمجلس، والذي عقد بحضور معالي “سعيد محمد الطاير”، نائب رئيس المجلس.

وتم خلال الاجتماع استعراض سير العمل في مبادرة “الشاحن الأخضر” للمركبات الكهربائية، التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي. لزيادة محطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارة لدعم التحول وتشجيع اقتناء السيارات الصديقة للبيئة. حيث حققت المبادرة نجاحاً تمثل بوصول عدد محطات “الشاحن الأخضر” حتى نهاية العام 2022 إلى نحو 350 محطة شاحن أخضر. أي ما يزيد على620 نقطة شحن منتشرة في جميع أرجاء دبي.

وكان لهذه المبادرة أثر كبير في الزيادة الملحوظة، وفق صحيفة “البيان”، لتصل إلى 15,100 سيارة كهربائية و13,500 سيارة هجينة مع نهاية عام 2022.

وتم استعراض مشروع مركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة ورسان، الأكبر عالمياً لتحويل النفايات إلى طاقة. الذي أطلقته بلدية دبي بالشراكة مع دبي القابضة ودوبال القابضة حيث وصلت نسبة انجاز المشروع إلى 91% على أن يتم تشغيل المحطة كمرحلة أولى في شهر مايو القادم. ويعتبر هذا المشروع الفريد نقلة نوعية في معالجة النفايات ودمج تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة تماشيا مع أهداف الدولة للتنمية المستدامة.

كما تم مناقشة المبادرات والبرامج الداعمة لمنظومة الاقتصاد الدائري التي يرعاها المجلس الأعلى للطاقة في دبي. لتكون منصة تجمع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في دبي وتوسيع نطاق التطبيقات الحالية تماشيا مع مبادئ الاقتصاد الدائري.