نشكركم على متابعتكم خبر هكذا ستكون حالة الطقس في دولة الإمارات غداً الأحد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 فبراير 2023 10:00 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين 15 و25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 12:38 والمد الثاني عند الساعة 02:58 والجزر الأول عند الساعة 20:04 والجزر الثاني عند الساعة 07:12.. ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 09:01 والثاني عند الساعة 22:44 والجزر الأول عند الساعة 15:58 والجزر الثاني عند الساعة 04:37.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 19 85 45

دبي 23 20 85 35

الشارقة 24 18 80 35

عجمان 25 18 85 40

أم القيوين 24 17 80 35

رأس الخيمة 23 16 80 35

الفجيرة 24 17 85 35

العـين 26 17 80 35

ليوا 25 17 90 40

الرويس 23 17 80 40

السلع 24 17 85 35

دلـمـا 21 20 80 45

طنب الكبرى 21 20 85 40

طنب الصغرى 21 20 85 40

أبو موسى 22 20 85 40