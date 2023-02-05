نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يلتقي الدكتور محمد سالم العامري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 فبراير 2023 07:54 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الدكتور محمد سالم العامري الحاصل على شهادة الدكتوراه في علم الوراثة اللاجينية لتشخيص سرطان الدم لدى الأطفال من كلية لندن.

ويهتم العامري بعلم الجينات حيث تلقى تدريباته في مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال الذي أسسته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ويعد المركز أحد أبرز مراكز الأبحاث في بريطانيا وهو ثمرة شراكة بين مستشفى جريت أورموند ستريت وكلية لندن الجامعية ومؤسسة مستشفى جريت أورموند الخيرية للأطفال.

وقال الدكتور محمد سالم العامري إن اللقاء الذي جمعه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في العاصمة البريطانية لندن عام 2021 في مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال الذي أسسته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في لندن.. كان الحافز والداعم له لمواصلة أبحاثه ودراسته في مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأعرب عن شكره للقيادة الرشيدة لرعايتها واهتماماتها بأبناء الوطن وتحفيزهم لمواصلة العمل وتحقيق التميز