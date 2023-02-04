نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس سريلانكا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 فبراير 2023 03:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى فخامة “رانيل ويكراماسينغها” رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس “ويكراماسينغها”. وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” برقية تهنئة مماثلة إلى معالي “دينيش غوناواردانا”. رئيس وزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.





