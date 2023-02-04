نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: التزام الإمارات بحماية البيئة ودعم العمل الدولي لتحقيق الاستدامة راسخ ومستمر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 فبراير 2023 03:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة، أن التزام الإمارات بحماية البيئة ودعم العمل الدولي لتحقيق الاستدامة، راسخ ومستمر.

وقال سموه في تغريدة على تويتر: “تزامناً مع عام الاستدامة، واستعدادنا لاستضافة مؤتمر الأطراف حول المناخCOP28 ، نحتفي اليوم بيوم البيئة الوطني”.

وأضاف سموه: “التزام دولة الإمارات بحماية البيئة ودعم العمل الدولي لتحقيق الاستدامة.. راسخ ومستمر وفاعل لمصلحة شعبها وخدمة البشرية وفاعل لمصلحة شعبها وخدمة البشرية”.