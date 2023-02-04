نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفياً علاقات البلدين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 فبراير 2023 03:00 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ومعالي محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق اليوم خلال اتصال هاتفي .. العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته بما يحقق مصالحهما المشتركة .

كما استعرض سموه ورئيس وزراء العراق خلال الاتصال .. عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك .. مؤكدين في هذا السياق حرصهما المتبادل على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين بما يعزز علاقات التعاون في مختلف المجالات.