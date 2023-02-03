نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 فبراير 2023 08:46 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وأوضح المركز – في بيانه اليومي – أن حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 ك/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف و يحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثاني عند الساعة 02:37 والجزر الأول عند الساعة 19:36والجزر الثاني عند الساعة 06:34.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:21 و المد الثاني عند الساعة 22:19 والجزر الأول عند الساعة 15:25 والجزر الثاني عند الساعة 04:09.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 17 85 40

دبي 24 17 85 40

الشارقة 24 16 85 40

عجمان 24 17 85 45

أم القيوين 24 16 85 40

رأس الخيمة 24 14 90 40

الفجيرة 25 16 85 55

العـين 25 15 90 40

ليوا 24 16 90 45

الرويس 22 18 90 50

السلع 21 16 90 40

دلـمـا 20 17 85 55

طنب الكبرى 23 19 80 55

طنب الصغرى 23 19 80 55

أبو موسى 23 19 80 55.